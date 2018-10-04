Не дал денег на выпивку: житель Калининградской области спалил машину соседу
В Светлогорске полицейские задержали 25-летнего поджигателя легкового автомобиля. Нарушитель признался в совершении преступления и пояснил, что решил сжечь машину соседу после ссоры с ним.
Выяснилось, что владелец сожженного автомобиля периодически давал деньги задержанному для того, чтобы поддержать его бабушку, якобы страдающую от нехватки средств.
Полученные деньги нарушитель даже не думал передавать своей пожилой родственнице, вместо этого он тратил их на спиртное. Сосед правду узнал и отказался в дальнейшем финансово поддерживать как бабушку, так и самого любителя алкогольных напитков.
"Я разозлился и решил поджечь машину" — рассказал задержанный во время проведения следственного эксперимента. Он подошел к автомобилю своего соседа, обрызгал его из пульверизатора горючей жидкостью с двух сторон и зажег.
Огонь задел и самого поджигателя — у него обгорели волосы. Автомобилю досталось сильнее: были повреждены капот и бампер, а совокупный ущерб составил около полумиллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", что предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Экипаж МКС возвращается на Землю
- В Костромской области в авиакатастрофе погиб заместитель генпрокурора
- Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки
- В Москве простились с Романом Карцевым
- Лозунг украинских националистов стал официальным приветствием ВСУ
Самое читаемое
-
Под Питером задержаны мужчина и девочка, подозреваемые в каннибализме. Видео
- Сальмонеллы и листерии: "Петелинку" закрывают
- "Мне этот ребенок уже не нужен": Дарью Друзьяк забрали на скорой во время "Прямого эфира"
- Суд арестовал обвиняемого в педофилии актера из "Глухаря"
- Мужчина застраховал жизнь на миллион и вскоре заживо сгорел
Авто.Вести.Ru
-
Все новинки автосалона в Париже - в прямом эфире!
- Новый Land Rover Defender: первые "живые" фото
- В России полиции разрешили давать данные парковщикам (штрафа не избежать)
- Российские цены новой "тройки" BMW: она оказалась дороже всех
- Электрический Audi e-tron доберется до России
Экономика
-
Джек Ма: торговая война создает риск военного конфликта
- Ралли рубля завершилось. Дальше только падение?
- Китай применил свое валютное оружие в торговой войне с США?
- СМИ: китайские хакерские чипы взломали оборудование 30 компаний США
- Forbes: 10 самых богатых людей Америки
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Бекон и сосиски провоцируют рак
- Популярный антибиотик разрушает клетки организма
- Шизофрению можно предсказать. И вот каким образом
- Киви, яблоки, лук: флавоноид физетин замедляет старение
- Энзимы и ферменты: что это такое и нужно ли их принимать
Вести в 20.00
-
Путин советует Трампу посмотреться в зеркало
- Долларовые вклады на рублевые не поменяют
- Не каждый репост разжигает вражду
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- В российской армии перестанут выдавать военным ушанки и шерстяные пилотки
- В Москве ограбили салон красоты фигуристки Сотниковой
- Новые правила загсов и зимний режим в парках: что изменилось с 1 октября
- Боец спецназа рассказал, за что избил подростка-инвалида
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
В Москве завели уголовное дело на пассажира, ударившего работника метро
- Сальмонеллы и листерии: Россельхознадзор останавливает выпуск кур "Петелинка"
- На ВДНХ заработала космическая почта
- В Москве откроют после реставрации старинную вывеску "Булочная"
- В Музее русского импрессионизма дали слово Давиду Бурлюку
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Химию в жизнь: нобелевские лауреаты-2018 приручили эволюцию
- "Гоблин" в Солнечной системе указывает на существование Планеты Х
- Представлена первая коммерческая пассажирская капсула Hyperloop
- Почему человеку так трудно выбирать из множества вариантов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Актриса рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
Романа Карцева проводили в последний путь аплодисментами
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Скончался легендарный Шарль Азнавур
- Юбилей Инны Чуриковой