Канье Уэст устроил скандал в американской школе из-за Илона Маска

Один из студентов детройтского Колледжа творческих исследований (CSS) опубликовал видео со встречи студентов учебного заведения с популярным рэпером Канье Уэстом. На попавших в Сеть кадрах запечатлено, как артист стоит на столе и кричит на собравшихся матом, сообщает Jalopnik.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Уэст стоит на столе и кричит студентам: "Отстаньте, мать вашу, от Илона Маска! Мне плевать, что творится у него дома".

kanye really came to our little art school and told us to leave elon musk alone pic.twitter.com/Y9ujjprUNS