Российские волейболистки потерпели первое поражение на чемпионате мира

Женская сборная России по волейболу продолжает свои выступления на чемпионате мира в Японии. Накануне россиянки досрочно решили задачу выхода во второй групповой раунд, а завершали первый групповой этап матчем против США, в котором потерпели первое поражение.

Подопечные Вадима Панкова проиграли встречу с итоговым счетом 2:3 (25:19, 20:25, 24:26, 25:12, 11:15). Самой результативной волейболисткой в составе сборной России стала Наталия Гончарова, набравшая 36 очков. Также 16 очков набрала Ксения Парубец.

Россиянки финишировали в группе вторыми, пропустив вперед волейболисток США. Во втором групповом этапе соперниками сборной России станут команды Италии, Таиланда, Болгарии, Азербайджана, Турции и Китая.

Отметим, что после игр второго раунда по три команды в каждой из двух групп выйдут в "Финал шести".