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Экология 30 минут назад
Предупреждён – вооружён: как знание о качестве воздуха в доме влияет на привычки людей
Инженеры из Университета Юты задумались, что бы сделал человек, если бы смог увидеть неприятные микроскопические загрязнители воздуха в своём доме? Собственно, они решили их людям "показать", а затем посмотреть, как при этом изменится поведение людей.
Специалисты разработали систему, позволяющую наглядно рассказать о качестве воздуха в доме.
"Идея исследования заключалась в том, чтобы помочь людям понять кое-какие вещи о качестве воздуха в их доме", — отмечает руководитель работы Джейсон Визе (Jason Wiese).
Как говорят учёные, в течение дня загрязнение воздуха внутри дома может быть даже хуже, чем снаружи. Особенно, если человек начинает пылесосить, готовить пищу, вытирать пыль или заниматься другими подобными хозяйственными делами.
Из-за этого у домочадцев могут возникнуть проблемы со здоровьем. Особенно это актуально для людей с астмой. (К слову, загрязнённый воздух влияет и на способности к математике и языку.)
Инженеры создали серию портативных мониторов качества воздуха с модулями Wi-Fi. Затем они подключили их к университетскому серверу. Поочерёдно три датчика размещались в шести домах испытуемых людей на срок от 4 до 11 месяцев в 2017-2018 годах.
Два датчика устанавливались в самых оживлённых местах домов: кухня или спальня, а ещё один – снаружи или рядом с крыльцом.
Ежеминутно датчики автоматически измеряли параметры воздуха и отправляли данные на сервер. Речь идёт об измерении количества крошечных частиц или капель в воздухе диаметром в 2,5 микрометра или менее.
После этого житель каждого "тестируемого" дома мог просматривать данные о своём жилище на планшете, на котором в программе измерения отображались в виде линейного графика, изменяющегося в течение 24-часового периода. Пользователям предоставляли данные о загрязнении воздуха за 30 дней.
В качестве дополнительной "услуги" участники могли просить программу отмечать конкретный момент времени, когда качества воздуха изменялось, например, во время приготовления еды или уборки в доме. C этой целью участникам исследования раздали голосовые динамики Google Home.
Испытуемые также получали SMS-оповещения с предупреждением о быстром изменении качества воздуха.
Авторы работы отметили изменения в поведении людей. Так, одна участница эксперимента выяснила, что воздух в доме становился особенно загрязнённым во время приготовления пищи с оливковым маслом. В результате она начала искать другие масла, производящие меньше дыма при той же температуре приготовления еды.
Другой участник исследования, привыкший пылесосить и убираться в доме до прихода друга с аллергией, осознал, что на самом-то деле он лишь усугублял ситуацию. Воздух становился ещё более загрязнённым, поскольку он поднимал больше вредных частиц, убирая пыль и включая пылесос. Этот участник исследования в итоге начал убирать в доме гораздо раньше до прихода друга.
Кроме того, в ходе эксперимента участники стали чаще выполнять действия, которые соответствуют давним рекомендациям медиков: например, они стали чаще открывать окна в доме, узнавая о снижении качества воздуха.
"Без подобной системы человек понятия не имеет, насколько воздух в его доме плох. Есть целый ряд вещей, которые вы не видите и не можете обнаружить. Это означает, что нужно собрать данные при помощи датчика и показать их человеку доступным и полезным способом", — говорит Визе.
По словам учёного, на сегодняшний день никакие известные ему производители не создают системы, отслеживающие качество воздуха в доме и сообщающие о нём пользователю. Визе надеется, что их исследование вдохновит учёных на создание подобных устройств.
Результаты исследования представлены в научном издании Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.
Добавим, что вред от постоянного использования чистящих средств сравним с ежедневным курением. Но есть у уборки и один большой плюс, помимо очевидной чистоты в доме: она помогает продлить жизнь.
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