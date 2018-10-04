Виноват домкрат: железнодорожную часть Крымского моста сдадут в срок

Работы по железнодорожной части Крымского моста идут "с заделом". По словам председателя совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, падение фрагмента пролета не повлияет на сроки сдачи.

"Ничего страшного не произошло, — пояснил Ротенберг РИА Новости. — Из-за технической неполадки с домкратом съехал фрагмент при монтаже. Главное, никто не пострадал".

Предположительно, инцидент с падением фрагмента пролета моста произошел в результате технеисправности одной из домкратных систем.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года.