Аэропорты Кобзон и Говорухин: воздушные гавани России предлагают переименовать

Министр культуры РФ Владимир Мединский одобрил общественную инициативу по присвоению российским аэропортам имён выдающихся соотечественников.

Как передает РИА Новости, об этом он заявил в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, которая выступила агрегатором инициатив по реализации данной идеи.

Мединский удивился, как это раньше такая идея не пришла в голову, ведь переименование воздушных гаваней будет пропагандировать отечественную культуру и историю.

Министр напомнил про западный опыт, где немало аэропортов носят имена выдающихся людей — это парижский Шарль-де-Голль, аэропорт Джон Кеннеди в Нью-Йорке, Луи Армстронг в Новом Орлеане, Леонардо да Винчи в Риме, аэропорт Моцарт в Зальцбурге.

Мединский проинформировал собравшихся, что уже поступил ряд предложений: для аэропорта в Астрахани предлагаются имена Хлебникова и Кустодиева, в Воронеже — Бунина и Платонова, в Екатеринбурге или Перми — Татищева, в Орле — Тургенева, в Пензе или Пятигорске — Лермонтова.

В свою очередь, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, первый вице-президент Российского географического общества Артур Чилингаров предложил в качестве возможных наименований российских воздушных гаваней имена Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина, которые скончались в 2018 году.

Инициаторами проекта "Великие имена России" по дополнению официальных наименований аэропортов страны именами выдающихся соотечественников выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество​​​.