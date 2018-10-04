Появилось видео погони со стрельбой в Ставрополье

Инцидент произошел в Курском районе, после того, как сотрудники ДПС остановили водителя Porsche и обнаружили, что он ездит без прав. Пока оформлялся административный протокол, 37-летний мужчина прыгнул в свою машину и уехал, не разбирая дороги. Полицейские бросились в погоню.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно требовали от водителя Porsche остановиться, однако беглец игнорировал все предупреждения и мчался вперед.

Полицейские были вынуждены открыть огонь, сначала в воздух, а затем — по колесам. Не смотря на все усилия преследователей, нарушителю удалось скрыться на своем внедорожнике.

Спустя несколько часов мужчина все-таки был задержан. Выяснилось, что он был неоднократно судим ранее.

После поимки водитель был помещен под административный арест на 10 суток, также ему грозит крупный штраф за неповиновение полиции.