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4 октября 201817:48

Караченцов проходит химиотерапию и лечит двустороннее воспаление легких

Александр Щербак/ТАСС

В Подмосковье госпитализирован актер Николай Караченцов – у него двусторонне воспаление легких, которое началось еще около 3 недель назад, сообщает ТАСС. Актер находится в отдельной палате в той же больнице, где проходит курс химиотерапии — ранее у Караченцова обнаружили злокачественное образование в правом легком.

Как рассказала Starhit супруга актера Людмила Поргина, болезнь развилась на фоне борьбы с онкологией. Жена актера уверяет, что ситуация улучшается с каждым днем, после выписки они планируют отправиться на дачу.

Опухоль у Караченцова обнаружили осенью 2017-го. В 2005 году актер попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться.

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