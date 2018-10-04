Петербургский бар вошел в топ-50 пабов мира

Петербургский бар El copitas занял 39-е место в списке 50 лучших заведений мира по версии организаторов премии The Worldʼs 50 Best Bars. В 2017 году в рейтинг также вошла московская Chainaya, но сегодня El copitas – единственный представитель России в международном хит-параде баров.

За год петербургское заведение улучшило свои показатели – в 2017-м он оказался на 70-й позиции в топ-100 главных баров мира.

На лидирующих позиции в этом году оказались лондонские бары Dandelyan и American Bar. Тройку лидеров замыкает паб Manhattan в Сингапуре.

Премия Worldʼs 50 Best Bars уже 9 лет ежегодно вручается в Лондоне. Список составляют авторы журнала Drinks International, опрашивая более 150 экспертов из разных стран. Ранее в списке лучших баров мира от России оказывались Delicatessen и City Space Bar & Lounge.