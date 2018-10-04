Известная порномодель ответила на упреки отца, отправленного в дом престарелых
В программу "Прямой эфир" обратился 65-летний Виктор Максимов – отец фотомодели Сандры Веллнесс, которая снимается в "фильмах для взрослых".
Он утверждает, что его дочь Саша (ее настоящее имя) отправила его в дом престарелых "на время", чтобы он подлечился после инсульта, но оставила его там и перестала навещать.
В трехкомнатной квартире в Петербурге тем временем она делает ремонт, а все вещи отца выброшены на свалку.
Отец Сандры жалуется, что в доме престарелых он чувствует себя неуютно, потому что там весь контингент под 90 лет, а он в свои 65 еще "молодой парень". Не устраивает его и еда, которую он называет "жратвой, напоминающей об армии".
Некоторые в студии, однако, с его претензиями не соглашаются – говорят о том, что в его состоянии после инсульта он нуждается в постоянном медицинском наблюдении, тем более что и дом престарелых неплохо – Сандра платит за него 50 тысяч рублей в месяц.
Другие же осуждают девушку, считая, что она ради собственной комфортной жизни решила избавиться таким образом от отца-обузы.
Во время разговора выясняется, что на самом деле и у самой Сандры есть давние обиды и претензии к отцу – родом из детства.
Оказывается, в 10 лет мать Саши умерла, а отец, который работал таксистом, отправил ее жить к бабушке с дедушкой со словами: "Ты мне больше не нужна".
Когда ей было 17, умер дедушка, а через 2 года ушла и бабушка. В этот же момент отец – единственный близкий родственник девушки – остался на ее иждивении, поскольку не оформил пенсии.
Сандра рассказывает, что отец никогда не интересовался, как она жила и чем зарабатывала на жизнь, а сам только "бухал" с незнакомыми людьми, в квартире был после пьянок вечный беспорядок.
"Отец в свое время, не спросив о моем желании, решил, где мне лучше жить, так почему теперь он недоволен, что я приняла такое же решение за него?" – отвечает Сандра на претензии отца.
Так кто у кого должен просить прощения? Помирятся ли отец и дочь, заберет ли она его домой из дома престарелых? И какие семейные тайны раскрыла в студии программы подруга Саши Максимовой?
Этот непростой разговор – в программе "Андрей Малахов. Прямом эфире" на телеканале "Россия 1".
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