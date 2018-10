Неймар, Коутиньо и Дибала включены в команду недели Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую сборную второго тура главного еврокубкового турнира континента – Лиги чемпионов. В число 11-ти футболистов были включены Фелипе Коутиньо ("Барселона"), Пауло Дибала ("Ювентус") и Неймар ("ПСЖ").

Отметим, что среди включенных игроков нет ни одного представителя российских клубов, выступающих в Лиге чемпионов – московских "Локомотива" и ЦСКА. Напомним, что железнодорожники проиграли немецкому "Шальке-04" (0:1), а армейцы на своем поле обыграли мадридский "Реал" (1:0).

Полный список выглядит следующим образом: вратарь Нету ("Валенсия"), защитники Жорди Альба ("Барселона"), Алекс Теллес ("Порту"), Леонарду Бонуччи ("Ювентус"), Алессандро Флоренци ("Рома"), полузащитники Фелипе Коутиньо ("Барселона"), Марко Ройс ("Боруссия", Дортмунд), Дженгиз Ундер ("Рома"), Неймар ("ПСЖ"), Эдин Джеко ("Рома") и Пауло Дибала ("Ювентус").

🔝 Introducing the #UCLfantasy Team of the Week ⚽️



*Based on top point scorers in the #UCL@PlayStationEU