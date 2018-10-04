Не стройка - поэзия: дольщики ждут квартир в деревне Сабурово почти три года

В подмосковной деревне Сабурово под Красногорском тысячи дольщиков не могут дождаться квартир, которые купили три года назад. Строительство домов давно заморожено. Застройщик обещает решить финансовые проблемы и завершить работы, но, похоже, люди уже совсем отчаялись и словам не верят. На какой стадии находится стройка?

- Ну куда вы идете?

- Я туда иду.

- Двенадцатый — шестому!

- Это общественное место, мы сейчас вызовем полицию, если вы будете нам мешать.

Охранник буквально грудью защищает вверенный ему объект и не дает снять недостроенные здания даже из-за забора. Это при том, что на территорию стройки мы пройти и не пытаемся, а рядом с ней снимать имеем право.

- Вы знаете, что такое общественное место?

- Общественным тут может туалет только быть.

То, что так рьяно защищал представитель ЧОПа -это три недостроенных дома компании "Саб-Урбан". Мы хотели лишь убедиться, что на объекте, как утверждает застройщик, ведутся работы. Но на деле между монолитными коробками, застывшими на уровне четвертого этажа, гуляет только ветер. Дмитрий приобрел здесь двухуровневую квартиру на девятом этаже.

- Где то на девятом этаже в углу этого недостроя будущее наше жилье.

Таких, как Дмитрий, около двух с половиной тысяч человек. Многие приобрели жилье еще три года назад. Сегодня вместо того, чтобы спокойно жить в своих квартирах, они ходят на митинги, пишут чиновникам и даже слагают стихи. Но и это не помогает.

- Ведь мы — народ, мы не банкиры, и деньги все у нас взаймы. Купили мы свои квартиры, но в них заехать не смогли.

Практически у всех — одна история: привлекла возможность приобрести квартиры без первоначального взноса. Сегодня люди снимают жилье и выплачивают ипотеку. Андрей с Александрой живут с родителями.

- За это время у нас уже вот двое детей. Покупали маленькую двушку для двоих, уже пора расширяться, но не можем получить первую квартиру!

"Мы ждем не то что окончания, а просто возобновления нашего строительства уже два года и семь месяцев на сегодняшний день", — говорит Ксения Сальникова.

Застройщик, компания "Саб-Урбан", по-видимому, использовала уже привычную схему: деньги покупателей вкладывались в строительство предыдущих домов, за которые заплатили другие собственники. Но с недавнего времени в отношении компании начата процедура банкротства. Однако нам объяснили, что найден новый инвестор, а простой в работе случился по вине подрядчиков.

"Были выплачены некоторым подрядчикам авансы. Компании обанкротились, не достроили и забрали эти деньги. Конец августа следующего года — будут достроены эти дома", — говорит генеральный директор компании-застройщика Денис Харитонов.

Эти обещания дольщики слышали уже не раз и готовы поверить лишь тогда, когда на стройке хотя бы появится строительная техника.