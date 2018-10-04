Это кто? Автор Ждуна предложила выбрать имя для ее новой скульптуры

В январе 2017 года Сеть, в том числе и Рунет, взорвала фотография нелепой и грустной скульптуры голландской художницы Маргрит ван Брифорт. Она посвятила ее пациентам, ожидающим очереди к врачу.

В России пользователи эту фигуру назвали "Ждун", и она стала очень популярна в России. Недавно художника объявила, что у Ждуна может появиться друг или подружка. И вот, наконец, скульптура обрела окончательный внешний вид – не мене странный, но и трогательный, чем у Ждуна.

Теперь, пишет ее автор в "Инстаграме", ей (или ему) нужно придумать имя.

В комментариях под постом уже появилось немало смешных и грустных имен. Не исключено, что оно вновь будет дано в России.