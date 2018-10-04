Магия Куинджи: в Третьяковской галерее - ретроспектива самого таинственного живописца XIX века

Более 180 работ Архипа Куинджи будут представлены в Третьяковской галерее — к открытию выставки выдающегося русского художника готовятся в Инженерном корпусе. Зрителям покажут не только знаменитые пейзажи, завораживающие своим внутренним светом, но и этюды, которые позволят увидеть, как рождалось это чудо живописи.

Мерцающий лунный свет отражается в широкой реке. Кажется, зритель видит течение воды — от ярких бликов хочется зажмуриться. Знаменитая "Лунная ночь на Днепре": первая выставка картины стала сенсацией, люди выходили со слезами на глазах. Завистники искали подвох: художник подмешивал в краску фосфор? За холстом наверняка спрятана лампа?

Великий иллюзионист Архип Куинджи — свет был его богом, говорили другие художники. Он утрировал цвета: снег, на расстоянии кажущийся ослепительно белым, вблизи — грязно серый.

Полотна на выставке развешаны не в хронологическом порядке, а по разделам: "Притяжение земли", "Тайна ночи", "В просторах вечности" и "Опережая время".

"Это произведение действительно очень любопытно — оно написано совершенно новаторским путем. Он пишет стволы деревьев необычным цветом для этого дерева — это не белый, они написаны в оливковых тонах", — говорит куратор выставки Ольга Атрощенко.

Зритель словно попадает в творческую лабораторию мастера. В экспозиции представлены эскизы и этюды. Одна "Лунная ночь" — в трех вариантах. Больше 180 работ предоставлены музеями России, Азербайджана и Белоруссии. Для посетителей выставка Архипа Куинджи, первая за четверть века, откроется 6 октября.