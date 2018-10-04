Двойной выстрел: США и Нидерланды обвинили Россию в кибератаках

В кибератаках российские спецслужбы обвинили США и Нидерланды. Среди объектов хакерских нападений они назвали Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), антидопинговые организации и спортивные федерации различных стран.

Заявления странные, отметили в МИД России. Никаких хакерских атак не было и быть не может: Москва итак имеет доступ ко всей информации ОЗХО – вся сеть ОЗХО открыта для России, так как она входит в эту организацию. Обвинения со стороны Минобороны Нидерландов – пример дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Выступление Захаровой в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24". По ее мнению, западная шпиономания набирает обороты.

Тем временем, спецслужбы оранжевого королевства заявили, что пресекли хакерскую атаку на ОЗХО со стороны четырех россиян с дипломатическими паспортами. Россияне были высланы из Нидерландов еще 13 апреля, пояснила глава голландского Минобороны Анк Бэйлевелд.

Минобороны представило презентацию, в которой названы имена россиян, представлены копии их паспортов с зелеными корочками и фотографии. Это Олег Сотников, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Алексей Минин. Представленные сотрудниками российской разведки люди прибыли в Амстердам через аэропорт Скипхол.

Главная улика расследования: фотографии многочисленного якобы шпионского оборудования – мобильных телефонов, фотоаппарата и американских долларов. Впрочем, непонятно, какую угрозу кибербезопасности и компьютерным сетям представляют доллары.

Также нидерландская спецслужба упоминает взятый напрокат автомобиль, в котором это оборудование находилось и, якобы, использовалось для проникновения в компьютерную сеть ОЗХО. По мнению обвинителей, оборудование способно на больших дистанциях скрытно перехватывать сигналы беспроводного интернета и собирать данные о пользователях сетей. 12 апреля 2018 года россияне рядом со штаб-квартирой ОЗХО в Гааге развернули антенну и направили на здание. Нидерландская военная разведка MIVD прервала эту операцию, а россияне бросили автомобиль.

"ГРУ пренебрегает мировыми ценностями", — совместно заявили после этого премьер-министры Нидерландов и Великобритании Марк Рютте и Тереза Мэй.

Прекратить безответственное и безрассудное поведение потребовал от России генсек НАТО Йенс Столтенберг. Россия может столкнуться с новыми санкциями при наличии "веских доказательств" обвинений, предупредил глава МИД Великобритании Джереми Хант. Рассмотреть разные способы ответа на этот "шпионский скандал" пообещал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Минюст США также выдвинул обвинения в кибервзломах против семерых офицеров российской армии. О желании привлечь на территории США к ответственности за хакерство сотрудников ГРУ заявил прокурор западного округа Пенсильвании Скотт Брейди. Целью россиян было якобы получения доступа к данным 250 спортсменов из 30 стран, а также взлом баз данных десятка спортивных организаций и антидопинговых агентств, таких как WADA, USADA, ФИФА и еще 35. Хакеры из России также якобы взломали сервер компании Westinghouse, поставлявшей ядерное топливо для атомных реакторов на Украину.

Этих же людей обвиняют во взломе сервера лаборатории в Швейцарии, которая исследовала яд, которым были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Но и это не все! Россиян также обвинили в отмывании денег с использованием криптовалют. Но список обвинений был бы неполным, если бы троих из семи "российских офицеров" также не обвинили во "вмешательствах" в американские президентские выборы.

Федеральное бюро расследований США тоже назвало имена предполагаемых кибервзломщиков. Это Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Артем Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников. Минин, Моренец, Серебряков, и Сотников выезжали в Нидерланды по российским дипломатическим паспортам, при этом являясь сотрудниками Главного управления Минобороны России, известного под аббревиатурой ГРУ, считают в Минюсте США

В качестве доказательств США также приложили копии паспортов и фотографии подозреваемых. Один из них при этом сфотографирован в военной форме. А также чек на проезд в такси по маршруту Несвияжский переулок в Москве – аэропорт Шереметьево на 842 рубля. Чек выписан на имя Алексея Моренца. В Несвияжском переулке находится в частности химфак МПГУ и, как сообщает ФБР, "задний выход из здания, где располагается воинская часть 26165 ГРУ".

Бредом назвал обвинения России в кибератаках со стороны Лондона, Вашингтона и Амстердама председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он назвал эти заявления очередной провокацией для поддержания мифа о России как стране-агрессоре. Он пояснил, что западные страны используют этот миф для решения своих внутренних и геополитических целей. При этом, отметил Слуцкий, никаких реальных доказательств снова нет, да их никто и не собирается предъявлять.

"Это напоминает пропагандистские приемы холодной войны еще времен СССР. Абсолютно тупиковая и деструктивная линия", — заявил Леонид Слуцкий.

Обвинения Нидерландов в адрес России в кибератаках носят политический характер и не имеют под собой никакой основы, подчеркнул зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Россия зеркально ответит Нидерландам на высылку ее граждан с диппаспортами, пообещал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.