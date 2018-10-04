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Ситуация в Донбассе 1 час назад
Наталья Поклонская в родном селе: трогательные кадры встречи с бабушкой
Наталья Поклонская приехала в Донбасс. Миссия у нее гуманитарная. Приехала вместе с группой врачей. Уже пообещала, что 30 детей вскоре отправятся в Москву на лечение. Близость к так называемой линии соприкосновения (это там, где украинские войска) — место не самое безопасное. А еще это место, где Наталья Поклонская родилась, так что отношение к нему особое.
Наталья Поклонская приехала со старшей сестрой в родной поселок, к своей бабушке. Звала уехать с собой, но 90-летней Лидии Михайловне не этого хочется. Этот поселок почти на границе Луганской народной республики и Украины, недалеко от линии соприкосновения. Здесь Наталья Поклонская родилась. Здесь прошло раннее детство. Потом часто гостила у бабушки. Но уже семь лет приехать не удавалось.
Возвращение к истокам. Родные места теперь связаны не только со счастливым детством, но и с войной. Рядом с поселком погиб один из лидеров ополчения Алексей Мозговой, его машину расстреляли. Долетали сюда и снаряды.
Возможных протестов Украины из-за посещения Донбасса депутат Поклонская не боится. Кто может запретить приехать на могилы родных? "Донбасс всегда был русским. И Крым, и Донбасс, — считает Наталья. — Мы всегда были русскими. Сейчас современная Украина просто не сможет существовать без России. Мы неделимы, у нас один народ. Нынешние власти в Киеве ведут к уничтожению Украины. Дай Бог, чтобы это украинское руководство уже свалило на те свои острова, где у них все замечательно".
Поклонская в Донбасс приехала с медиками из России. Они отправились в Луганск, чтобы помочь тяжело больным детям. Тех, кого в республике не могут оперировать, отвезут на лечение в Москву. Нуждающихся в помощи с каждым днем больше. На линии соприкосновения не прекращаются провокации и обстрелы. И жертвы новые есть.
Донбасс — родной для многих русских людей — сейчас выдерживает небывалое экономическое, политическое, военное давление. Прямые контакты между людьми, связь с родными, помощь детям – вот, что помогает выстоять.
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