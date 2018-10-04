Стадион "Манчестер Юнайтед" обзаведется гендерно нейтральными туалетами

На домашнем стадионе футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" под названием "Олд Траффорд" в ближайшее время могут установить необычные, гендерно нейтральные туалеты. По мнению инициаторов данной идеи, такая мера в положительную сторону улучшит атмосферу на арене, которая станет более гостеприимной.

На данный момент, идея находится на рассмотрении и в случае ее одобрения и дальнейшего претворения в жизнь "МанЮнайтед" может стать первым футбольным клубом, стадион которого будет оборудован туалетными комнатами без гендерного разделения, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Daily Mail.

Известно, что также такие туалеты станут наиболее удобными для инвалидов и болельщиков с детьми.