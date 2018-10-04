Глава МИД Британии обидел Евросоюз сравнением с СССР

Руководитель Евросовета Дональд Туск назвал оскорбительным сравнение министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта Евросоюза с СССР.

Как передает ТАСС, свою обиду Туск высказал в ходе пресс-конференции, посвященную итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Глава Евросовета назвал сравнение Ханта неумным и оскорбительным, поскольку, по мнению Туска Советский Союз отличался наличием тюрем ГУЛага и насилием против сограждан и соседей. Он подчеркнул, что, напротив Европейский Союз стремится к свободе и соблюдениям прав человека, мира и процветания людей.

30 сентября, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме Хант сообщил, что ЕС превращается из союза в тюрьму, не позволяя Великобритании покинуть сообщество на тех условиях, которые предлагает Лондон. Он подчеркнул, что создавая препятствия для государств, которые хотят выйти из Евросоюза, Брюссель повторяет ошибки Советского Союза и тем самым лишь усилит центробежные тенденции внутри сообщества.