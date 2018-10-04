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4 октября 201820:42 Дмитрий Мельников

Россия и Индия укрепляют сотрудничество: США грозят Дели санкциями

Владимир Путин прибыл в Индию. Неформальные переговоры с премьером Моди уже состоялись. 5 октября — основной день. Москва и Нью-Дели подпишут сразу несколько многомиллиардных соглашений. Но дело даже не в суммах. В тот самый момент, когда Вашингтон открыто грозит санкциями всем покупателям российского оружия, Индия едва ли не демонстративно объявляет о решении приобрести комплексы С-400. Местные СМИ сообщают также о том, что индийские военные хотят заместить танками "Армата" российские же Т-72.

Визит президента России в Индию — это и традиция, и знак особых отношений двух стран. Самолет главы российского государства приземлился на авиабазе индийских ВВС Палам в Дели.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вышел встретить Владмира Путина на крыльцо резиденции. После протокольных рукопожатий — теплые дружеские объятия. Моди приглашает Владимира Путина на рабочий ужин. Впереди — насыщенная программа переговоров.

За формальным словосочетанием "особо привилегированное стратегическое партнерство" — семь десятилетий по-настоящему дружеских отношений, что бы не происходило в мире.

С 2000 года лидеры двух стран встречаются ежегодно: по четным годам — в Индии, по нечетным — в России. Нынешний визит президента России в Дели — 19-й по счету российско-индийский саммит на высшем уровне.

"Такие традиционные встречи демонстрируют всему миру уровень межгосударственных связей. И это всегда откровенный, открытый, даже сердечные диалог между лидерами наших стран", — подчеркивает бывший секретарь министерства иностранных дел Индии, экс-посол Индии в России Пунди Шринивасан Рагхаван.

Утроить российско-индийский товарооборот до 30 миллиардов долларов — такую амбициозную задачу озвучили лидеры России и Индии во время предыдущей встречи в мае 2018 года в Сочи. Энергетика — ключевая отрасль. В июне Россия начала поставки в Индию сжиженного газа — событие, которое в правительстве страны назвали историческим.

"У нас тесные, многоплановые связи, множество инвестиционных проектов. Что касается сферы энергетики, то наши взаимоотношения будут только развиваться", — уверен индийский министр топлива и энергетики Дхармендра Прадхан.

В рамках визита Владимира Путина в Дели проходит российско-индийский бизнес-форум. Взаимные инвестиции двух стран, рассчитывают эксперты, могут быть увеличены до 50 миллиардов долларов.

Есть все шансы, что такой рост будет достигнут, как в целом по товарообороту, и по российскому экспорту в Индию, отмечает генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Один из ключевых пунктов двусторонних отношений — военно-техническое сотрудничество. Накануне источник в правительстве Индии сообщил, что комитет по безопасности страны одобрил сделку о покупке российских ракетных комплексов С-400 общей стоимостью 5 миллиардов долларов. Ожидается, что контракт будет подписан в ходе встречи Владимира Путина и Нарендры Моди. Кроме этого может быть подписано соглашение о приобретении у России четырех новых фрегатов проекта 11356 и соглашение о производстве в Индии автоматов АК-103. А значит, Индия не уступила давлению США, которые обещали наложить на Дели санкции в случае закупки российского оружия.

"Решения в оборонной сфере Индия будет принимать, не взирая на попытки каких-либо государств диктовать нам свои условия. Индия не позволит никому ставить под сомнения стратегические отношения с Россией", — заверил посол Индии в России и эксполпред Индии в ООН Канвал Сибал.

Как память о многолетней истории российской военной помощи Индия подготовила России подарок. До последнего дня эти самолеты МиГ-21 составляли ударную силу ВВС Индии. Такие МиГи индия снимает с вооружения только сейчас. Их производили здесь до 2008 года по советской лицензии. И они отлично показали себя в войне 1971 года с Пакистаном. Стоящий в ангаре самолет участвовал в битве над Бангладеш. Индийцы изменили оригинальный МиГ и считают его теперь почти своим самолетом.

Оказать Индии поддержку Россия готовится и в космосе. В ходе этого визита ожидается подписание соглашения о подготовке первого национального индийского космического экипажа в России.

А кроме того, Владимир Путин и Нарендра Моди познакомится с разработками, которые им представят школьники двух стран. Воспитанники российского образовательного центра "Сириус" и их талантливые сверстники из Индии уже несколько дней ведут работу над совместными высокотехнологичными проектами.

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