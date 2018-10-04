Страшный сон Порошенко сбывается: Венгрия пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС

То, о чем говорили в последние дни на Украине и Венгрии — свершилось. Страны выслали консулов. Скандал потушить не удалось. Да и сделать это было уже невозможно — после того, как Верховная Рада узаконила "крестовый поход" против инакоязычия на Украине. А главу венгерского МИД на Украине внесли в базу сайта "Миротворец", публикующего личные данные людей, которых его создатели считают "сепаратистами и агентами Кремля". В министерстве иностранных дел Венгрии сообщили, что служба безопасности министра приняла соответствующие меры.

Спецназовец бросает флаг Венгрии на землю, рядом с завязанными руками лежит его владелец — закарпатская община Украины уже объявила о преследовании, венгерские власти пообещали ее защищать. Но делать это придется уже без консула в приграничном Берегово.

"Консул Венгрии с сегодняшнего дня — персона нон-грата".

Ответ из Будапешта пришел быстро — министр иностранных дел не только объявил о зеркальных мерах — один из консулов Украины должен покинуть Венгрию в течение 72 часов, но и обвинил в нарушении прав европейских граждан.

"Украина начала атаку против института двойного гражданства, несмотря на то, что это общепринятая практика в Европе. Многие страны Евросоюза допускают возможность наличия двойного гражданства", — заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

А на Украине двойное гражданство запрещено, но на практике это не помешало 100 тысячам украинцев получить венгерский паспорт, а 50 тысячам — румынский. До 1944 года и Закарпатье, и Черновицкая область входили в состав Венгрии и Румынии, и на этом основании потомки местных жителей теперь могут претендовать на паспорта соседних государств.

Массовая выдача венгерских паспортов стартовала с 2011 года, но украинские власти почему-то решили обратить на нее внимание именно сейчас.

"Это большая ошибка. Украина решила пожертвовать хорошими отношениями с Венгрией из-за того, что хотела испортить жизнь России", — считает Миклош Сзантхо, директор центра Fundamental Rights.

Но главные претензии у Венгрии возникли из-за вступившего неделю назад в силу закона об образовании.

Центр украинской культуры в Будапеште. При нем работает и школа — занятия целиком на украинском языке, а финансируется из государственного бюджета Венгрии. Школы нацменьшинств существуют здесь по всей стране. Не удивительно, что венгры не поняли, почему соседи все образование перевели на украинский.

В Будапеште говорят открыто — целью дискриминационного закона были русские, но даже так венгерские власти не готовы мириться с притеснением своей общины.

"Нет другого выхода, кроме как блокировать устремление [Украины ]в ЕС и НАТО", — полагает Миклош Сзантхо.

Понимают это и многие на Украине.

"Боюсь, после высылки венгерского консула наступит глубокий кризис в отношениях с Венгрией. Ведь она член ЕС и НАТО, и это создаст проблемы для вступления Украины в ЕС и в НАТО. Венгрия также обладает правом вето и может заблокировать нашу заявку", — выразил опасения Нестор Шуфрич, экс-министр по чрезвычайным ситуациям Украины и бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

"Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил блокировать намерения Украины вступить в ЕС".

Страшный сон Петра Порошенко уже наяву передают по всем украинским телеканалам. За такие комментарии министра иностранных дел Венгрии радикалы уже включили в список врагов Украины на сайте "Миротворец".

Теперь главный вопрос: пойдет ли Венгрия на то, чтобы отбросить назад и без того скромные достижения Майдана.