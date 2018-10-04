Европа и Китай хотят больше: Россия обсуждает новые поставки газа

Поставки газа в Европу, Турцию и Китай. Об этом на газовом форуме в Санкт-Петербурге говорил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Как идет строительство новых газопроводов в Европу?

Строительство морской части "Турецкого потока" будет завершено через два месяца. Две нитки пройдут через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Она будет введена в эксплуатацию в конце 2019 года.

Однако, против строительства этого газопровода выступают некоторые европейские государства. В Киеве и вовсе заявляют, что ввод в эксплуатацию второй нитки "Турецкого потока" несет угрозу для украинской экономики. Там воспринимают это как угрозу транзиту через их страну. При этом доля "Газпрома" на рынке Европы неуклонно растет. На российскую компанию приходится уже более трети поставок. Президент России Владимир Путин ожидает, что рост продолжится.

"Теперь они сожалеют, и теперь говорят о том, чтобы получить наш газ уже через "Турецкий поток". Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела как Болгария, проявила такую слабость и неспособность защищать свои национальные интересы. Растет ведь потребность в газе и будет расти дальше. И что, Европа будет покупать на 30% дороже газ из других регионов, в том числе из США? Возможно, конечно, но это глупость просто и расточительство", — подчеркнул в своем выступлении президент России Владимир Путин.

Однако, пока растущий спрос Европа удовлетворяет за счет российского газа.

"За последние 12 месяцев загрузка "Северного потока-1" на 7% выше проектной мощности. Проектная — 55 миллиардов кубометров, но технологические возможности позволяют экспортировать чуть больше. И за это время мы экспортировали через него 59 миллиардов кубометров газа. То есть, "Северный поток-1" как транспортный коридор из России востребован больше чем на 100%. Это на вопрос о том, нужен ли "Северный поток-2", — прокомментировал рост газовых поставок председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Поставки по трубопроводу "Северный поток-2" начнутся 1 января 2020 года. Проект предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Уже проложены сухопутные отрезки трубопровода. Единственная проблема на пути — это Дания, которая никак не дает добро на строительство в своих территориальных водах.

"Газпром" также обсуждает с китайскими партнерами возможность поставок газа по "Силе Сибири" сверх контрактного объема. Они должны начаться в декабре 2019 года. С одной стороны, в прошлом году спрос на наш газ со стороны Пекина вырос почти на 25%.

С другой стороны, китайцы все реже приобретают автомобили на природном газе и при этом взрывными темпами растут продажи авто на новых источниках энергии. Так что потребление газа может и сократиться.