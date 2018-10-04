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Роман Карцев. Юморист печального образа
Он был величайшим актером, потрясающе добрым и скромным человеком — так говорили, прощаясь с Романом Карцевым. Его любили за юмор и мудрость, за ставшие крылатыми фразы из его миниатюр, за яркие роли в кино. И зал, который Карцев всегда умел рассмешить, сегодня не мог сдержать слез.
Художественное дарование Романа Карцева безбрежно: он был артистом поистине раблезианской, хармсовской комичности. Умение сказать между строк — паузой, многозначительным молчанием — было уникальным.
"Я помогал ему с текстом, а он мог все изобразить телом, лицом, — отмечает народный артист России Михаил Жванецкий. — Главное его достоинство – паузы. В паузах — большой смех".
"Столько радости и таланта он нам дал, столько восхищения свои необыкновенным человеческим талантом, актерским, — добавляет народная артистка СССР Алла Пугачева. — Он как будто нас повеселил. Теперь будет веселить Бога".
С Романом Карцевым прощались в Центральном доме литераторов, в самом сердце Москвы. Друзья и поклонники, представители художественной интеллигенции и коллеги по цеху пришли сказать спасибо выдающемуся артисту эстрады за его удивительный талант.
Он играл мудрецов, одиноких стариков, маленьких растерянных людей. Персонажи его миниатюр напоминали героев Чарли Чаплина. Юморист печального образа. Через его героев мы узнавали время и себя в нем. "Он был великим артистом. Он был моим другом. Это уникальный человек с тонкой душевной организацией", — говорит народная артистка России Лариса Долина.
"Вот бывает, что артист на сцене один, а в жизни другой. Для Романа сцена и была продолжением жизни", — замечает художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.
Великий мастер эстрады Роман Андреевич был кумиром многих поколений. Выразителем нескольких эпох. Пожалуй, лучшей эпитафией его жизни стали слава ветхозаветного пророка Иеремии — "горьким словом мои посмеются". Сегодня "грустный клоун" (как называли Романа Карцева) навсегда опустил занавес, оставив нам свои искрометные цитаты, удивительные образы и незабываемые роли.
Похоронили Романа Карцева на Троекуровском кладбище. На церемонии, по желанию родственников, присутствовали только родные и близкие артиста.
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