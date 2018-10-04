WADA: фактов взлома наших систем нет с 2016 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на обвинения Министерства юстиции США якобы семерых российских хакеров в кибератаках. Как заявляют представители агентства, их системы безопасности не свидетельствуют о взломах.

"WADA не оставило без внимания обвинений ФБР США и Департамента юстиции нескольких лиц в киберпреступлениях, — приводит официальный пресс-релиз Чемпионат.Com. – Эти действия нацелены на подрыв интересов спортсменов, а также раскрытие их персональных данных и часто их искажение. Это диверсия, которая мешает обеспечению защиты чистого спорта".

"Наша организация относится со всей серьезностью к кибербезопасности и мы рады сотрудничеству с ФБР и Минюстом в расследовании этого дела. Однако также отметим, что мы не имеем свидетельств взлома наших систем безопасности с 2016 года. WADA продолжает отслеживать работу и безопасность наших систем".

Напомним, что помимо атак на WADA Минюст США обвиняет подозреваемых в киберпреступлениях в отношении Спортивного арбитражного суда (CAS) и Международного футбольного союза (ФИФА).