"Манчестер Юнайтед" видит Почеттино преемником Моуриньо

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" продолжает присматриваться к потенциальным сменщикам действующего главного тренера португальца Жозе Моуриньо, рискующий быть отправленным в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Одним из вероятных кандидатов на пост менеджера "МанЮнайтед" может стать нынешний наставник английского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на The Independent. Предполагается, что именно кандидатура аргентинца, а не француза Зинедина Зидана является приоритетной для боссов "Юнайтед".

Напомним, что "МЮ" из десяти игр сезона во всех турнирах одержал победы лишь в четырех. Эти результаты позволяют манкунианцам занимать десятую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги, а в группе "Н" Лиги чемпионов футболисты с "Олд Траффорд" располагаются на второй строчке.