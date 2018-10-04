Борису Джонсону платят 23 тысячи фунтов в месяц за колонку в Telegraph

Бывший британский премьер Борис Джонсон после отставки вернулся к тому, чем занимался до назначения на высокий пост в 2016 году, а именно, к журналистике. Сейчас Джонсон пишет для The Telegraph, получая там 23 тысячи фунтов (почти два миллиона рублей) в месяц, сообщает Guardian.

Таким образом, годовая зарплата экс-министра составляет около 23,4 миллиона рублей. По словам Джонсона, он тратит на написание своей колонки, каждая из которых состоит из 1,1 тысячи слов, примерно 10 часов в месяц. Таким образом, в час британец зарабатывает около 195 тысяч рублей в месяц, а каждое его слово стоит 400 рублей.

Колонка Джонсона доступна лишь платным подписчикам The Telegraph, однако бывший премьер неоднократно дублировал полную версию своих материалов у себя в "Фейсбуке", совершенно бесплатно.

Журналисты предполагают, что по стопам Джонсона могут пойти многие британские политики после отставки.