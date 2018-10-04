В Венеции продаются места на кладбище рядом с Бродским и Стравинским

Власти Венеции решили сдавать в долгосрочную аренду места на исторических кладбищах города. Девять из них расположены на острове Сан-Микеле, рядом с могилами Сергея Дягилева, Игоря Стравинского и Иосифа Бродского, сообщает Venezia Today.

Право на аренду будет распределяться среди желающих с помощью аукциона. Всего на торги выставлены 16 мест.

Представитель мэра Венеции заявил, что с новыми владельцами будет заключаться договор сроком на 99 лет. Места на кладбищах освободились, потому что родственники тех, кто там покоился, не продлили аренду.

"Останки покойных будут переданы их наследникам. Захоронения будут перенесены в другие районы города", — заявил представитель мэра Венеции.

Торги за право быть похороненным рядом с великими людьми стартуют от 30 тысяч евро. Самое дешевое место – рядом с могилой Стравинского.