Китайская пловчиха обновила мировой рекорд на этапе Кубка мира

На проходящем в Будапеште этапе Кубка мира по плаванию был обновлен мировой рекорд. В заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем китайская пловчиха Ван Цзяньцзяхэ одержала победу с новым достижением.

Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 53,97 секунды. Прежний рекорд равнялся 3.54,52 секундам и был установлен испанкой Миреей Бельмонте Гарсией. Ее достижение продержалось свыше пяти лет, так как было установлено в августе 2013 года.

Отметим, что помимо Цзяньцзяхэ место на пьедестале заняла американск4ая пловчиха Леа Смит с результатом 3 минуты 58,94 секунды, а замкнула тройку лучших представительница Нидерландов Фемке Хемскерк. Ее показатели равны 4 минутам 00,03 секунды.