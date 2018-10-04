Самолет "России" экстренно сел из-за больного пассажира

Самолет "России" вынужденно сел в аэропорту Ростова-на-Дону. Следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург рейс SU6892 прервали из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

Он отправился в воздушное путешествие после проведенной операции. В аэропорту Ростова-на-Дону 55-летний пассажир без сознания был передан в руки прибывшей на поле бригаде скорой медицинской помощи, сообщает ТАСС. Но спустя 20 минут после посадки самолета в аэропорту Платов житель Ялты, которому потребовалась помощь, скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Для установления всех обстоятельств его смерти проводится проверка.

С задержкой почти в два часа самолет авиакомпании "Россия" направился "Платова" в Пулково.

10 августа 2018 года в аэропорту Платов экстренно сел самолет, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь. Причиной стала смерть пассажирки в полете от инфаркта.