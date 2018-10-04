Шахматы. Крамник принес победу сборной России над Англией

В грузинском Батуми продолжается Всемирная шахматная олимпиада. В предпоследнем, десятом туре соревнования российские гроссмейстеры обыграли оппонентов из Англии. Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу россиян. А россиянки разошлись вничью с украинками.

Матч сложился для мужской сборной России непросто – российские спортсмены Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Никита Витюгов завершили свои партии с ничейным исходом, а единственную победу принес Владимир Крамник.

Перед заключительным туром олимпиады сборная России занимает пятую строчку. Лидирует в турнире команда США.

В женской части соревнований российские спортсменки завершили свой матч против команды Украины вничью – 2:2. Все партии противостояния победителя также не выявили. Лидером общего зачета является Китай, в то время как Россия делит 5-7 места.

Заключительный тур олимпиады состоится в пятницу, пятого октября.