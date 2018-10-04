В автоколонну президента Польши въехал мальчик на самокате

В автомобильную колонну президента Польши Анджея Дуды на въезде в город Освенцим въехал девятилетний мальчик на самокате. Ребенок не получил тяжелых травм, однако был госпитализирован. Никто из пассажиров президентской автомобильной колонны не пострадал.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на RMF FM, ДТП произошло на перекрестке улиц Выспяньского Словацкого, недалеко от полицейского участка. Ребенок пытался пересечь проезжую часть на самокате и ударил в бок третьей машины, идущей в колонне. Обстоятельства аварии выясняются.