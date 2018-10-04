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4 октября 201821:53

Лига Европы. Гол Кокорина принес "Зениту" победу над "Славией"

EPA

Санкт-петербургский "Зенит" на своей домашней арене проводил матч второго тура группового этапа Лиги Европы против чешской "Славии". "Сине-бело-голубые" смогли одержать победу над коллективом из Чехии с минимальным счетом – 1:0.

Футболисты из Праги по прошествии стартового отрезка матча дали понять хозяевам, что не собираются отсиживаться в обороне и искать своего шанса на контратаках и принялись активно штурмовать ворота Андрея Лунева. На протяжении большей части матча Луневу приходилось не раз спасать свои ворота от верных голов – чехи нанесли 23 удара против семи зенитовских, обстучали все штанги и перекладины, но победу праздновали все-таки подопечные Сергея Семака.

На 63-й минуте Семак сменил Себастьяна Дриусси на Александра Кокорина и именно восстановившийся от травмы россиянин спустя 17 минут после выхода на поле стал главным героем встречи. Партнеры Кокорина в два касания доставили ему мяч вразрез и тот, вырвавшись один на один с вратарем, поразил ворота "Славии". "Зенит" дотерпел до финального свистка и выиграл 1:0.

После победы питерский клуб набрал четыре очка и поднялся на вторую строчку в группе "С". Лидером квартета является датский "Копенгаген", который во втором туре на выезде обыграл французский "Бордо" (2:1) и также имеет четыре балла.

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