Минюст США: "разъяренные русские" отомстили за допинг

Министерство юстиции США обвинило семерых россиян, которые якобы являются сотрудниками военной разведки России, в ряде кибератак, в том числе на такие организации, как Международное антидопинговое агентство (WADA), Международную федерацию футбола (FIFA) и Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Об этом из Вашингтона сообщил собственный корреспондент ВГТРК Александр Христенко в прямом эфире программы "60 минут".

"В американском Минюсте назвали семь фамилий россиян, которые причастны к атакам на системы WADA, FIFA и CAS. Также сообщается, что эти люди пытались взломать Сеть штаб-квартиры электротехнической компании Westinghouse Electric, производителя атомных электростанций", — рассказал Христенко.

По его словам, суд состоялся в Питтсбурге: "Все эти обвинения предъявлены в Западном округе — Пенсильвании (где находится штаб-квартира Westinghouse Electric), а именно в суде Питтсбурга. В суде собралось большое жюри присяжных, которые согласились с доводами обвинения. Они предположили, что цель приезда "разъяренных русских" была месть за вскрытую программу допинга".

В свою очередь, корреспондент ВГТРК Александр Хабаров из Лондона добавил, что и из Англии посыпались заявления усилить санкционное давление на Россию: "Посол Великобритании в Нидерландах Питер Уилсон связал два дела, связанных якобы с "сотрудниками ГРУ" напрямую. На пресс-конференции в Гааге он заявил о необходимости усилить санкции против России".

Спецкор напомнил, что именно российская сторона уже затрагивала вопрос о кибербезопасности на встрече между представителями власти России и Британии: "В декабре прошлого года еще до "дела Скрипалей" и других скандалов тема кибербезопасности поднималась, когда была встреча в Москве между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и МИДом Великобритании Борисом Джонсоном. Это происходило по инициативе России. Джонсону было предложено уладить все недоразумения с помощью экспертов и совместной работы. Но с британской стороны никаких действий не последовало. Тогда эта тема их не заинтересовала. И теперь они вернулись к ней только после событий в Солсбери. А в Лондоне заговорили о том, что надо проводить кибератаки в отношении России".

"Британское правительство, выступая с очередными обвинениями в адрес Москвы, основывается на данных, полученных из Центра национальной безопасности. Эта структура входит в Британский правительственный центр связи, который оказался замешан в скандале по разоблачению Эдварда Сноудена", — заключил Александр Хабаров.