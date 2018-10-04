На фиолетовой ветке метро произошел сбой движения

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро на рельсы упал пассажир. Из-за этого инцидента увеличены интервалы движения поездов, следующих на север.

Информацию об инциденте на фиолетовой ветке опубликовал твиттер московской подземки. Подробности произошедшего не приводятся.

На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы движения поездов, следующих на север. — Московское метро (@MetroOperativno) 4 октября 2018 г.

В 22 часа 45 минут твиттер метро проинформировал, что движение по фиолетовой ветре московской подземки введено в график.