В Карачаево-Черкесии задержана группа религиозных экстремистов

В Карачаево-Черкесии задержаны 8 членов религиозно-экстремистской организации, распространявших идеи радикального ислама. Группа действовала на территории Ногайского района. Члены ячейки распространяли идеи радикального ислама и вынашивали намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления.

Как сообщили РИА Новости в МВД по региону, сотрудниками МВД и УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике пресечена деятельность ячейки приверженцев международной религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ), которая решением Верховного суда РФ в 2010 году признана экстремистской.

В ходе обысков также изъяты огнестрельное оружие, электронные носители с материалами экстремистской направленности, а также религиозная литература экстремистского содержания.