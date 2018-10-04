Российские пловцы Ефимова и Морозов одержали три победы на этапе Кубка мира

В Будапеште стартовал очередной этап Кубка мира по плаванию. В первый соревновательный день три победы на двоих одержали российские пловцы Владимир Морозов и Юлия Ефимова.

Морозов первенствовал дважды – сначала он выиграл на дистанции 100 метров комплексным плаванием, продемонстрировав время 50,32, а потом он одержал победу и в заплыве на 50 метрах вольным стилем, где его результат составил 20,51 секунды.

В женской сетке соревнований Юлия Ефимова стала триумфатором в дисциплине 200 метров брассом. Результат россиянки равняется 2 минутам 17,88 секунды.

Этап Кубка мира в столице Венгрии завершится шестого октября.