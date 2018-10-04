Владельцы сети заправок отправлены под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест еще двух руководителей сети заправок "Сибирь-Нефть" — Евгения и Александра Вазягиных, задержанных по подозрению в реализации некачественного топлива.

Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемых адвокат Александр Карабанов.

Ранее сообщалось, что такая же мера пресечения была назначена в отношении руководителя сети Ольги Вазягиной.

Карабанов подчеркнул, что суд отказался направлять всех троих в СИЗО, как это просило следствие, и назначил им домашний арест до 18 ноября.

Защитник отметил, что уголовное дело против его клиентов по статье "мошенничество в особо крупном размере" находится в производстве Главного следственного управления ГУ МВД России по Подмосковью.

По версии следствия, техника муниципального предприятия в Орехово-Зуеве вышла из строя из-за некачественного топлива, которым она была заправлена в "Сибирь-Нефть". Общая сумма ущерба составляет около 10 миллионов рублей.

Владельцев сети подозревают в том, что они в течение долгого времени снабжали автомобилистов некачественным бензином и дизельным топливом.