Тренер "Зенита" Семак: матч против "Славии" получился ожидаемо тяжелым

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после победного поединка второго тура группового этапа Лиги Европы против чешской "Славии" признался, что ожидал матч тяжелым и именно таким он и сложился.

"Игра сложилась ожидаемо тяжелой. Нам было необходимо забивать раньше и тогда было бы интереснее, — приводит слова специалиста РИА Новости. – После забитого гола у нас появились шансы создавать быстрые контратаки, но мы их, правда, не доводили до завершения".

"Славия" была хороша, их футболисты наносили много дальних ударов. Мы же имели некоторые шероховатости в защите и центральной зоне. Все футболисты "Зенита" провели матч не на своем уровне, но выкладывались, старались и добились важной победы".

Напомним, что победу клубу из Северной столицы принес Александр Кокорин, ставший автором единственного гола в матче.