Число погибших в результате землетрясения и цунами на Сулавеси превысило 1,5 тысячи

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси возросло до 1558 человек. Такие данные в четверг, 4 октября, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на данные национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

В настоящее время продолжается поиск людей, выживших под завалами зданий. В спасательной операции и восстановительных работах участвуют индонезийские военные, а также специалисты из Франции, Сингапура и Индии. Ранее порядка 30 государств и несколько международных организаций предложили помощь в проведении спасательной операции и сообщили о готовности направить на Сулавеси гуманитарную помощь. Власти страны подчеркивают, что Индонезия не обращалась за помощью к международному сообществу, но открыта для нее.

При этом Джакарта отказалась принять помощь от Соединенных Штатов Америки, которые хотели направить плавучий госпиталь к берегам Сулавеси. Как пояснил вице-президент Индонезии Юсуф Калла, опыт предыдущих стихийных бедствий показал неэффективность таких госпиталей.

По информации национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, на данный момент единственный погибший иностранец – гражданин Южной Кореи.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, позднее было зафиксировано более 360 афтешоков. Из-за сильных подземных толчков возникло цунами, высота волн составляла 3-5 метров. Но через 30 минут после первых толчков Агентство метеорологии, климата и геофизики отменило угрозу цунами, так как приборы не смогли зафиксировать приближение стихии.