"Спартак" сыграл в результативную ничью с "Вильярреалом"

Российские клубы продолжают борьбу во втором по значимости еврокубковом соревновании Старого Света – Лиге Европы. Во втором утре группового этапа московский "Спартак" на своем домашнем стадионе сыграл вничью с испанским "Вильярреалом". Итоговый счет 3:3.

Футболисты "желтой субмарины", как называют "Вильярреал", немного присмотревшись к сопернику, стали по-хозяйски вести себя вблизи штрафной площади "Спартака". И такой стартовый натиск дал результат – уже на 13-й минуте Карл Токо Экамби в штрафной накрутил защитников хозяев и прицельным ударом поразил самую "девятку" ворот Александра Максименко.

Тем не менее, спустя 20 минут подопечные Массимо Карреры смогли отыграться. Главный арбитр матча разглядел игру рукой защитником "Вильярреала" в своей штрафной площади и указал на 11-метровую точку. К мячу подошел Зе Луиш и хладнокровно реализовал удар.

На перерыв команды ушли при ничейном счете, однако едва начался второй тайм, как футболисты испанского клуба вновь праздновали быстрый гол. В результате неразберихи в оборонительных рядах "Спартака" мяч оказался у Пабло Форнальоса, который грамотно распорядился моментом и расстрелял ворота московского клуба.

Тем не менее спартаковцы продолжили атаковать и на 66-й минуте даже сравняли счет, однако спустя небольшую паузу арбитр просигнализировал о том, что гол был забит из оффсайда и отменил взятие ворот. Чуть позже спартаковцы обстреляли створ ворот испанцев, а на 82-й минуте все-таки добились своего – в результате навеса с левого фланга и последующего удара головой Зе Луиш оформляет дубль.

Более того, уже спустя три минуты "красно-белые" и вовсе вышли вперед, когда после очередного попадания в штангу, мяч отскочил к одинокому Лоренцо Мельгарехо, который и расстрелял вратаря "желтой субмарины" – 3:2.

Но последнее слово было все-таки за испанскими футболистами – уже на последних секундах они разыграли угловой, в результате которого Александр Ташаев сфолил в штрафной и судья назначил пенальти. Санти Касорла был точен и установил окончательный счет невероятно драматичного матча — 3:3.

"Спартак" после этого матча набрал одно очко, с которым занимает последнюю строчку таблицы группы "G".