Посол Евросоюза в Ираке отравился некачественной питьевой водой

Рамон Блекуа, посол Европейского союза в Ираке, отравился загрязненной питьевой водой в городе Басра, расположенном на юге страны.

Как отметил посол в Twitter, он почувствовал себя плохо утром в четверг, 4 октября, и вынужден был отменить несколько встреч. Врач из ЮНИСЕФ диагностировал у Блекуа отравление загрязненной водой, передает РИА Новости.

Дипломат пошутил, что не планировал выражать солидарность с жителями Басры до такой степени. "Но теперь я разделяю ваши чувства", — добавил Блекуа.

В середине сентября СМИ сообщали, что в провинции Басра не менее 27 тысяч человек отравились некачественной питьевой водой.