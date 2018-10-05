"Краснодар" обыграл пятикратного чемпиона Лиги Европы и стал лидером группы

Российский футбольный клуб "Краснодар" на одноименном домашнем стадионе принимал испанскую "Севилью" в рамках второго тура Лиги Европы. Краснодарцы одержали победу над андалусийским клубом с минимальным счетом 2:1.

Матч протекал в равной борьбе и в целом подопечные Олега Фоменко как минимум не уступали именитому сопернику по игре. Однако эта разница все-таки сказалась в концовке первого тайма, когда после розыгрыша углового мяч оказался у Нолито, который в одно касание нанес удар по воротам Станислава Крицюка, но в последний момент Шарль Каборе изменил направление мяча, дезориентировав своего голкипера – 0:1.

Во втором тайме краснодарский форвард Виктор Классон имел две стопроцентные возможности забить, когда сначала попал в перекладину, а еще через несколько минут не смог забить при выходе один на один. Однако, что не получилось у шведского нападающего, получилось у Маурисио Перейры, который в результате молниеносной перепасовки вблизи штрафной оказался перед воротами "Севильи" и успешно поставил точку в потрясающей комбинации — 1:1.

Но на этом краснодарцы не остановились, и не желали сохранить "синицу в руке" в виде ничьей с пятикратным победителем Лиги Европы. Кульминацией игры стала 88 минута, когда все тот же Классон завладел мячом в штрафной, головой скинул его дальше, где Торнике Окриашвили в одно касание ударом через себя поразил дальний угол "Севильи" и вырвал победу для "Краснодара" – 2:1.

Успех с андалусийцами принес "Краснодару" лидерство в группе "J". С шестью очками российский клуб с юга России занимает первую строчку в своем квартете.