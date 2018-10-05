Молодой человек погиб на станции "Баррикадная" Московского метрополитена

19-летний москвич погиб под поездом на станции "Баррикадная" столичного метрополитена. По факту произошедшего проводится проверка. Об этом СМИ сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Как уточняется, инцидент с пассажиром произошел на станции "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена около 22:05. В результате ЧП молодой человек оказался на жестком пути под приближающимся электропоездом, передает РИА Новости. Машинист электропоезда, заметив данную ситуацию, применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего.

Сотрудники УВД тут же вызвали врачей скорой помощи. По прибытии они констатировали смерть пассажира с предварительным диагнозом "поездная травма, несовместимая с жизнью".

По факту случившегося проводится проверка. Заказан обзор видеонаблюдения. Информация о ЧП была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.