Американский сенат признал голодомор 1932-1933 годов на Украине геноцидом

Сенат США принял резолюцию, в которой признает голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как следует из документа, Вашингтон согласился с выводами правительственной комиссии Соединенных Штатов по голоду на Украине в том, что "Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932-1933 годах".

Также резолюция осуждает "систематические нарушения прав человека" по отношению к украинцам со стороны советского правительства.

Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки выразило признательность американским сенаторам за "историческое решение".

Официальный Киев пытается использовать трагические события 1932-1933 годов как политический инструмент, напоминает РИА Новости. На Украине замалчивается факт, что в тот период голодом были охвачены все основные зерновые районы СССР. По разным данным, погибли от семи до восьми миллионов человек (в том числе до 3,5 миллиона – на Украине, два миллиона – в Киргизии и Казахстане, до 2,5 миллиона – в РСФСР).

Министерство иностранных дел РФ неоднократно напоминало Киеву, что голодомор тридцатых годов – общая трагедия народов бывших советских республик. Москва подчеркивала, что попытки представить эти события как "геноцид украинского народа" носят антиисторический характер.