Американский рэп-магнат Мэрион Шуг Найт приговорен к 28 годам тюрьмы за убийство

В четверг, 4 октября, американский рэп-магнат Мэрион Шуг Найт, который помогал записывать альбомы легендарным рэперам Snoop Dogg, Dr. Dre и 2Pac, был приговорен за убийство к 28 годам тюрьмы. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как уточняется, суд приговорил Найта за убийство и покушение на убийство. В 2015 году рэп-магнат на съемочной площадке фильма "Голос улиц" сбил на машине двоих мужчин. В результате один из них, экс-владелец рэп-лейбла Терри Картер, погиб. Другой, охранник Кле Слоан, получил увечья, напоминает РИА Новости.

Племянница Картера, присутствовавшая на суде, заявила, что Найт даже не вышел из машины, чтобы посмотреть, что с человеком, которого он сбил.

Мэрион Шуг Найт основал такие звукозаписывающие лейблы, как Death Row Records и Black Capital Records. На Death Row Records выпускались многие звезды хип-хопа, среди них – Snoop Dogg, Outlawz, 2Pac и Dr. Dre.

CNN напомнил, что именно Найт был за рулем автомобиля, в котором в 1996 году застрелили рэпера Тупака Шакура. Позже Найт провел несколько лет в тюрьме за нарушение условий условно-досрочного освобождения после обвинительного приговора за нападение.