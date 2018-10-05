Нурмагомедов не дождался Макгрегора на пресс-конференции UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ушел с пресс-конференции перед боем с ирландцем Конором Макгрегором из-за его опоздания.

Во время пресс-конференции на вопросы отвечали только президент UFC Дэйна Уайт и Нурмагомедов, который покинул пресс-конференцию спустя 15 минут после начала. Макгрегор прибыл на пресс-конференцию через 10 минут после ухода российского бойца, объяснив свое опоздание пробками на дорогах.

Перед уходом Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, так как "без них этого боя не было бы". Он заметил, что ждет ирландца уже 15 минут, но того все еще нет. "Это неуважение. Увидимся завтра на церемонии взвешивания", — сказал обладатель пояса чемпиона UFC. Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов стал первым россиянином, которому удалось завоевать этот титул. В начале апреля текущего года он победил американца Эла Яквинту. Всего за свою карьеру россиянин одержал 26 побед (16 досрочно) в ММА, не потерпев ни одного поражения.

В смешанных единоборствах Макгрегор провел 24 поединка, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения. В 2015 году он завоевал первый титул чемпиона UFC, напоминает ТАСС. Ирландец стал первым в истории бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата, обладавшим одновременно двумя титулами в разных весовых категориях (легкой и полулегкой). В ноябре 2017 года ирландца лишили титула чемпиона UFC в полулегком весе. А в январе текущего года Макгрегор был лишен пояса в легком весе за пассивность (он не участвовал в боях с 2016 года).