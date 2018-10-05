Бывший мафиози требует миллион евро с телекомпании, раскрывшей его прошлое

Бывший мафиози Паскуале Ди Филиппо, покаявшийся наемный убийца Cosa Nostra, требует 1 миллион евро у итальянской телекомпании Rai за то, что его дочь узнала о его криминальном прошлом из сериала.

Как рассказал СМИ сам Ди Филиппо, разрыв в отношениях с 14-летней дочерью наступил, когда они вместе смотрели телесериал "Охотник", рассказывающий о преступной группировке Cosa Nostra. На экране появился актер, игравший персонажа, основанного на личности Ди Филиппо. Субтитры показали его имя и фамилию, а также подпись – "свыше 20 убийств".

В свое время Паскуале Ди Филиппо признался лишь в четырех убийствах. Он провел в тюрьме 10 лет, а потом стал сотрудничать с правосудием, напоминает РИА Новости. Экс-мафиози получил новое имя, вступил в программу защиты свидетелей, а также помог поймать одного из близких родственников босса Cosa Nostra Тото Риины.

Как рассказал бывший киллер, его дочь родилась, когда он стал другим человеком, а в сериале он изображен мучителем. Теперь дочь Ди Филиппо проводит все время в своей комнате и выходит оттуда, только чтобы пойти в школу.

Ди Филиппо уже обратился к адвокату, чтобы потребовать у Rai компенсации, оцененной им в миллион евро. "Через несколько лет я бы ей все рассказал", — подчеркнул бывший наемный убийца.