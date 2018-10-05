В Уссурийске восстановлено электроснабжение, нарушенное после аварии

В Уссурийске Приморского края специалистам удалось устранить последствия аварии, которая оставила без электричества 32,9 тысячи человек. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы администрации города.

Как уточняется, электричество было подано в дома в 9:10 по местному времени (2:10 по времени Москвы). Последствия аварии устранены, все потребители подключены.

Ранее сообщалось, что авария произошла на подстанции "Гранит", напоминает ТАСС.