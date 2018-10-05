В мексиканском городе четверо полицейских были убиты в перестрелках у школ

В мексиканском городе Гуаямас в штате Сонора сразу четверо полицейских были убиты в результате нападений бандитов рядом со школьной зоной, вызвавших панику среди учащихся и их родителей.

По данным портала Excelsior, сначала злоумышленники открыли стрельбу по патрульной машине, в результате чего трое правоохранителей были убиты. ЧП произошло у стен одной из местных школ, передает РИА Новости.

Бандиты сразу после нападения скрылись с места преступления. По пути их попытался остановить безоружный дорожный полицейский, он также был застрелен.

Стрельба началась как раз в тот момент, когда закончился учебный день, и родители забирали детей из школ. В результате нападений никто из учащихся не пострадал.