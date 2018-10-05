Вице-президент США Пенс: Китай хочет другого американского президента

Белый дом пообещал распространить новые данные о вмешательстве Китая. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. США уже обвинили Китай в подрыве американской демократии.

"Вмешательство Китая настолько мощное, что Россия просто меркнет на его фоне". Это прямая цитата из выступления вице-президента США Майка Пенса в Гудзоновском институте. За 15 минут он повторил много раз: "Пекин настолько активно пытается влиять на Штаты, что это достигло недопустимого уровня".

"Пекин использует политические, экономические и военные инструменты, а также пропаганду, чтобы продвигать свои интересы и получать выгоду от своих интересов в США. Китай также использует свою власть более активно, чтобы вмешиваться во внутреннюю политику нашей страны".

Черновики этой речи утекли в прессу едва ли не за сутки до выступления. Кто слил — непонятно. Пенс также обвинил Китай в том, что он якобы использует так называемые "долговые рычаги" — дает многомиллиардные займы странам Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. И получает возможность давления на их руководство. Это как раз то, чем так любят заниматься сами Соединенные Штаты. А кроме влияния в мире, наращивает еще и военную мощь. Собирается вытеснить Штаты с запада Тихоокеанского региона. И делает все, чтобы подорвать авторитет американского президента.

"И что хуже всего, Китай предпринимает беспрецедентные шаги, чтобы повлиять на общественное мнение в Америке, выборы 2018 года, а также на обстановку вокруг президентских выборов 2020 года. Грубо говоря, лидерство Трампа приносит свои плоды. И Китай хочет другого американского президента".

Антикитайская риторика почти слово в слово повторяет антироссийскую. И сценарий действий против Пекина схож: обвинение и наказание без каких-либо доказательств. В финале речи Пенс пригрозил Китаю новыми торговыми пошлинами, если не будет «честной и взаимной» торговой сделки. Другими словами, если не будет слушаться.

При этом парадокс: США заявляют, что готовы к диалогу. Подразумевая под этим, скорее всего, монолог Вашингтона. Глава Национального экономического совета Белого дома заявил, что сейчас обсуждают возможность встречи Трампа с Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Хотя еще во вторник сам Дональд Трамп подчеркнул, что говорить с Китаем рановато, он пока еще не дозрел. Имеется в виду, что Пекин не выразил желание сдаться на милость хозяина Белого дома.