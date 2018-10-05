"Не виноватая я, он сам пришел": Роналду грозит пожизненное за изнасилование event-girl
Футбольный клуб "Ювентус", который заплатил за Криштиану Роналду 112 миллионов евро, заявил: подозрения в изнасиловании не изменят отношения команды к игроку. А вот за сборную Португалии Роналду не сыграет, пока с него не снимут обвинения. Полиция США ведет расследование, и чем все это может грозить звезде, пока не ясно.
Говоря по-футбольному, это похоже на отложенный штраф. Полиция Лас-Вегаса хочет показать Криштиану Роналду красную карточку, которую не показала девять лет назад.
13 июня 2009 года полицейский департамент Лас-Вегаса получил сообщение о сексуальном насилии. Было проведено медицинское обследование. Проводили его в больнице, куда жертва, как называет себя Кэтрин Майорга, отправилась после бурной ночи в отеле Palms Casino Resort.
С Роналду она познакомилась там же, в ночном клубе Rain. Кадры сделал какой-то любопытный. Версию того, что произошло дальше, Майорга изложила в интервью журналу Der Spiegel. Когда поднялись в пентхаус, полузащитник перешел в атаку.
Со слов Майорги, все закончилось изнасилованием в нетрадиционной форме. После него и так страдавшая от синдрома дефицита внимания учительница начальных классов так и не смогла прийти в себя. 375 тысяч долларов, полученных через год от юристов Роналду, с психологической травмой поначалу, вроде бы, примирили, но воодушевившее женскую половину Америки движение Me Too эмоции разожгло.
"Фальшивые новости. Некоторые хотят продвигаться за счет моего имени. Это нормально. Они хотят стать знаменитыми, произнося мое имя. Но это издержки работы, я все равно счастливый человек и у меня все хорошо", — говорит Роналду.
Впрочем, отмахнуться от все этого Роналду будет нелегко. В прессу утекли сканы опросника, составленного его юристами. В нем футболист, по сути, признает, что действовал против воли Майорги, которая завлекала клиентов в ночной клуб. Ее коллеги по ремеслу со знаменитого бульвара Стрип делятся личным опытом. В том духе, что и от девушки многое зависит.
"К нам иногда подходят мужчины, думая, что мы предлагаем нечто большее, чем просто фото, и могут пригласить нас в свои номера, так как им может показаться, что мы проститутки. Но мы никогда не поднимаемся с ними. Многие из нас носят с собой перцовый баллончик или шокер как раз на такие случаи. Все зависит от того, как она себя ведет с мужчиной. Если сразу видно, что вы на одной волне, мужчина может сразу понять этот сигнал. Если они были одни, если это ее устраивало, то это уже совсем другая история".
Чем закончится история с Роналду, предсказать невозможно. Дополнительного времени у многократного обладателя "Золотого мяча" нет. У него ровно 20 дней, чтобы ответить на иск.
Лас-Вегас называют "городом грехов", но здешняя Фемида к ним не снисходительна. С точки зрения правосудия Невады изнасилование — одно из самых тяжких преступлений. Второе после убийства. По закону этого американского штата, Криштиану Роналду может грозить пожизненное заключение.
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